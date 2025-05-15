Iğdır ve Ağrı'da kaçak göçmenlere sahte belge düzenleyen şüphelilere operasyon: 2 tutuklama

Iğdır ve Ağrı'da kaçak göçmenlere sahte belge düzenleyen şüphelilere operasyon: 2 tutuklama
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Iğdır ve Ağrı'da kaçak göçmenlere sahte belge düzenleyen şüphelilere operasyon: 2 tutuklama Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda sahte ikamet ve yol izin belgeleriyle Afganistan uyruklu iki şahsı batı illerine göndermeye çalışan özel güvenlik görevlisi İ.M.

Iğdır ve Ağrı'da kaçak göçmenlere sahte belge düzenleyen şüphelilere operasyon: 2 tutuklama

IĞDIR - Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda sahte ikamet ve yol izin belgeleriyle Afganistan uyruklu iki şahsı batı illerine göndermeye çalışan özel güvenlik görevlisi İ.M., güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Olayın ardından yürütülen soruşturma dahilinde sahte belgeleri ve uçak biletlerini temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Iğdır ilinde dört, Ağrı ilinde bir adrese olmak üzere toplam beş adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren güvenlik güçleri, şüpheli şahısların ikametlerinde yaptığı aramalarda sahte belgelerin üretildiği dijital materyallere el koydu. Operasyon dahilinde gözaltına alınan şüphelilerden İ.M. ve İ.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler S.H.Y., S.M.Y. ve O.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - 3.Sayfa
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