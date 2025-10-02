Haberler

Iğdır-Tuzluca Karayolunda Kaza: Bir Yaralı

Iğdır-Tuzluca Karayolunda Kaza: Bir Yaralı
Iğdır-Tuzluca karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüje çarparak ters döndü. Olayda bir kişi hafif yaralandı.

Iğdır-Tuzluca karayolunda kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpıp ters döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Iğdır-Tuzluca karayolu üzerindeki Alikamer mevkiinde, 53 FN 358 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın kontrolünü yitirdi. Savrulan araç, refüje çarptıktan sonra ters döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan bir kişi hafif şekilde yaralanırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası ters dönen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik kısa sürede normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
