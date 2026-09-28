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Iğdır Tuzluca'da arazi anlaşmazlığı sopalı kavgaya dönüştü, 3 kişi yaralandı

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde arazi anlaşmazlığını görüşmek için bir araya gelen yaklaşık 20 kişilik grup arasında kavga çıktı. Sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle konuşmak için bir araya gelen yaklaşık 20 kişilik grup arasında kavga çıktı. Sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tuzluca ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup, konuyu görüşmek üzere akşam saatlerinde Tuzluca çarşı merkezinde buluştu. İddiaya göre gruplardan birinin ellerinde sopalarla buluşma noktasına gelmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sopalarla saldırdığı kavgada çevrede bulunan vatandaşlar araya girerek, tarafları ayırdı. Olayda yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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