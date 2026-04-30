Iğdır merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Nitelikli Dolandırıcılık (TCK 158/1-f)" soruşturması kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerin sosyal medya üzerinden oluşturdukları sahte hesaplar aracılığıyla oltalama (phishing) yöntemi kullandıkları, sponsorlu reklam içerikleriyle vatandaşları sahte yatırım sitelerine yönlendirdikleri ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, mağdurlara gönderdikleri sahte linkler üzerinden kripto varlık hesapları oluşturdukları, elde edilen paraları çok sayıda kripto hesap üzerinden transfer ederek "soğuk cüzdan" olarak tabir edilen hesaplara aktarıp izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. Bu kapsamda Iğdır merkezli olmak üzere İstanbul (5), İzmir (4), Gaziantep, Kars, Samsun ve Malatya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
