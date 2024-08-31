Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Canderviş Jandarma Karakol Komutanlığı yeniden hizmete açılıyor

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yeniden hizmete açılacak olan Canderviş Jandarma Karakol Komutanlığı inşaatında sona gelindi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş köyünde bulunan Canderviş Jandarma Karakol Komutanlığı, 2013 yılında kapatılmıştı. Jandarma Komutanlığı karakolun yeniden açılması için çalışma başlattı. Eski hizmet binasında yapılan yenileme çalışmalarının ardından karakol yeniden faaliyete geçecek. Yenilenen karakol binası, bölgedeki güvenlik ve asayişin sağlanmasına katkıda bulunarak, vatandaşlara daha hızlı ve kesintisiz hizmet sunacak. Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz da hizmete açılacak olan Canderviş Jandarma Karakol Komutanlığı inşaatında yapılan çalışmaları yakından takip ederek denetleme ve incelemelerde bulundu. - IĞDIR