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Iğdır'ın Ramazan Kent köyünde saman yangınında bin 100 balya zarar gördü.

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Iğdır'ın Ramazan Kent köyünde saman yangınında bin 100 balya zarar gördü.
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Iğdır'ın Ramazan Kent köyünde saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangında bin 100 balyanın zarar gördüğü bildirildi. İl Özel İdaresi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma ve kül tasfiye çalışmaları başlatıldı.

Iğdır'ın Ramazan Kent köyünde çıkan saman yangınına bin 100 balya zarar gördü.

Iğdır'ın Ramazan Kent köyünde saman balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbar üzerine İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma ve kül tasfiye çalışmaları başlatıldı. Yangında toplam bin 100 balya samanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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