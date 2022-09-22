483 Afgan düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi 3. Sayfa Haberleri Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 483 düzensiz göçmen Iğdır'dan ülkelerine yollandı. Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 483 düzensiz göçmen Iğdır'dan ülkelerine yollandı. Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, düzensiz göçmenler charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor. Bu kapsamda Iğdır Geri Gönderme Merkezindeki 483 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilerek Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi. Burada gerekli kontrol ve güvenlik işlemleri tamamlanan göçmenler, charter seferleriyle Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderildi. Yapılan bu uçak seferiyle Iğdır'dan bu yıl ülkelerine gönderilen düzensiz göçmen sayısı 4 bin 397'ye ulaştı. 3. Sayfa Kaynak: AA / Bülent Mavzer Afganistan Türkiye Iğdır 3. Sayfa Güncel Haberler

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