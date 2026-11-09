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Iğdır-Doğubayazıt yolunda gizli buzlanma tırın kaymasıyla ulaşımı durdurdu

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Iğdır-Doğubayazıt yolunda gizli buzlanma tırın kaymasıyla ulaşımı durdurdu Haber Videosunu İzle
Iğdır-Doğubayazıt yolunda gizli buzlanma tırın kaymasıyla ulaşımı durdurdu
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Iğdır-Doğubayazıt yolunda gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tır kayarak yolu trafiğe kapattı. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri ve Karayolları ekiplerinin çalışması sürerken yolun iki yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Iğdır-Doğubayazıt yolunda kayan tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle gece karla karışık yağış sonrası Iğdır-Doğubayazıt yol ayrımı Kavaktepe mevkiinde yaşanan gizli buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu. Buzlanma nedeniyle seyir halindeki bir tır kontrolden çıkarak kaydı ve yolu trafiğe kapattı. Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kayan tırın kurtarılması ve yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yolun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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