Iğdır-Doğubayazıt Karayolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Iğdır-Doğubayazıt Karayolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı
Iğdır-Doğubayazıt karayolunda saman yüklü bir traktör ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen saman yüklü traktör ile 76 DF 989 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktörde yüklü samanlar yola savrulurken, yol bir süre trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
