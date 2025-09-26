Iğdır-Doğubayazıt Karayolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda saman yüklü bir traktör ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen saman yüklü traktör ile 76 DF 989 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktörde yüklü samanlar yola savrulurken, yol bir süre trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR