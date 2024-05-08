Iğdır-Doğubayazıt karayolunda kaza: 1 kişi yaralandı

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Iğdır-Doğubayazıt karayolunun 18. Kilometresinde meydana geldi. Iğdır istikametine seyreden A.A. idaresindeki 35 BPM 572 plakalı otomobil, Suveren köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil yolun yanındaki boşluğa düştü. Kazada sürücü A.A. araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerin çalışması ile sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı. - IĞDIR