Haberler

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda devrilen araç ulaşımı durdurdu, can kaybı yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda devrilen araç ulaşımı durdurdu, can kaybı yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda sürücüsü ve plakası belirlenemeyen aracın devrilmesi ulaşımı durdurdu. Kazada can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu; güvenlik güçleri ulaşımın yeniden sağlanması için çalışma başlattı.

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen aracın devrilmesi sonucu ulaşım durdu. Kazada can kaybı olmadığı bildirildi.

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda sürücüsünün kimliği ve aracın plakası henüz belirlenemeyen bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, bölgede önlem alarak ulaşımın yeniden sağlanması için çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre kazada can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 72 sitede yayınlandı.
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli

Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere gözaltı! Suçlama hayli ağır
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yollar ona yetmedi! Elon Musk uçan Tesla'yı tanıttı

Otomobil dünyasını sarsacak! Herkes Musk'ın yeni aracını konuşuyor
1500 yıllık mezardan altın ayakkabılar çıktı

Mezarı açtılar, gözlerine inanamadılar!
İsrailli yerleşimciler Amerikalı gazeteciyi hastanelik etti

İsrail bu kez baltayı fena taşa vurdu
Anne olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır işlerine mola verdi

Anne olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır’dan kariyerine mola
33 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu! Banka hesabı ve GSM hattı toplayıp para nakletmişler

Siber polisinden ortak çalışma! Parayı böyle nakletmişler
Galatasaray'da hoparlörden ıslık çalındığı iddialarına ilk yanıt geldi

TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kalmıştı! Beklenen açıklama geldi
İstanbul’da FETÖ operasyonu! Aralarında aktif kamu görevlisi de var: 19 gözaltı

Terör örgütüne operasyon! Aktif kamu görevlisi de aralarında