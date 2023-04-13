Iğdır'dan 138 göçmen daha ülkelerine gönderildi
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Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Afganistan uyruklu 138 göçmen daha Iğdır'dan uçak ile ülkelerine gönderildi.
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Afganistan uyruklu 138 göçmen daha Iğdır'dan uçak ile ülkelerine gönderildi.
Türkiye'nin farklı şehirlerinde güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezinde toplanan Afgan göçmenler; Afganistan Ariana Havayollarına ait charter seferiyle ülkelerine gönderildi.
Göçmenler, Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli koordinesinde ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanına getirildi.
Göçmenler, burada güvenlikten geçirilmelerinin ardından sıra halinde uçağa bindirilerek ülkelerine gönderildi. - IĞDIR