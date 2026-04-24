Iğdır'daki cinayetin zanlısı yakalandı

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyünde tarlasında sulama yaparken silahlı saldırıya uğrayan Erdal Aygan'ın ölümüyle ilgili bir şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Koçkıran köyünde Erdal Aygan tarlasında sulama yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aygan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aygan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan Karakoyunlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, güvenlik korucusu olduğu öğrenilen 32 yaşındaki N.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - IĞDIR

