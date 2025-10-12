Iğdır'da Zincirleme Trafik Kazası: Maddi Hasar, Yaralı Yok

Iğdır'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen 76 T 000 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi de önünde duran ve içerisinde gelin ile damadın bulunduğu 23 BT 003 plakalı araca çarptı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edilerek inceleme başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - IĞDIR