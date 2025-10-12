Haberler

Iğdır'da Zincirleme Trafik Kazası: Maddi Hasar, Yaralı Yok

Iğdır'da Zincirleme Trafik Kazası: Maddi Hasar, Yaralı Yok
Güncelleme:
Iğdır'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olay yerinde polis ekipleri inceleme başlattı.

Iğdır'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen 76 T 000 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi de önünde duran ve içerisinde gelin ile damadın bulunduğu 23 BT 003 plakalı araca çarptı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edilerek inceleme başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
