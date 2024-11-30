Iğdır'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Iğdır'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Karakoyunlu istikametinden Iğdır'a doğru seyir halindeki Süleyman Doğan'ın kullandığı 42 SG 762 plakalı araç, aynı istikamette ilerleyen Murat Çiftçi'nin kullandığı 04 D 3129 plakalı araca arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle, her iki araçta da yolcu olarak bulunan İpek Çakır ve Munira Arge Gurgenoğlu yaralandı.Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları araçlardan çıkararak ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı. - IĞDIR