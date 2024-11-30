Üye Girişi
Haberler
Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Suriye rejim güçleri, Halep'te havalimanını terör örgütüne bırakıp çekildi

 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor

Halep düştü, Esad pes etti

 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Yaptıkları misilleme sonrası Türkiye'yi büyük bir tehlike bekliyor
Ormanda 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga böyle başlamış: Kafa atınca ateş ettim

Ormanda 3 kişinin öldüğü kavga böyle başlamış

Iğdır'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Iğdır'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı, iki yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye götürüldü.

Iğdır'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Karakoyunlu istikametinden Iğdır'a doğru seyir halindeki Süleyman Doğan'ın kullandığı 42 SG 762 plakalı araç, aynı istikamette ilerleyen Murat Çiftçi'nin kullandığı 04 D 3129 plakalı araca arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle, her iki araçta da yolcu olarak bulunan İpek Çakır ve Munira Arge Gurgenoğlu yaralandı.Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları araçlardan çıkararak ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Merkel kendisini çok mutlu eden iki Türk'ü açıkladı
img

Hastaneyi mesken tutan dilenci sert kayaya çarptı
img

En çok altını olan ülkeler belirlendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TV8 canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri kimler? Rams Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Rams Başakşehir-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Adana Demirspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.