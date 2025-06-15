Iğdır'da Yaşlı Kadın Kuru Otları Ateşe Verdi

Iğdır'da Yaşlı Kadın Kuru Otları Ateşe Verdi
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Iğdır'ın Melekli beldesinde bir yaşlı kadın, uluslararası kara yolunun ayırıcı kısmındaki kuru otları ateşe vererek duruma sebep oldu. Olayı gören sürücüler şaşkınlık içinde tepkilerini gösterdi, ve çevredekiler itfaiyeyi aradı. Yangında çevredeki ağaçlar zarar gördü, ancak daha büyük bir faciayı önlemek için gereken önlemler alındı.

Iğdır'ın Melekli beldesi yakınlarında bulunan uluslararası kara yolunda, ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, yolun ayırıcı kısmındaki kuru otları ateşe verdi.

Olay, bugün Iğdır'ın Melekli beldesi yakınlarında bulunan uluslararası kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, yolun ayırıcı kısmındaki kuru otları ateşe verdi. Elindeki çakmakla otları yakan kadın, ilerledikçe diğer yerleri de çakmağı ile yakmaya devam etti. O anları gören sürücüler ise hem şaşırdı hem de duruma tepki gösterdi. Araçlarından korna çalarak kendisini uyarmaya çalışan vatandaşlara aldırış etmeyen yaşlı kadın, kısa bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Kuruyan otların hızla tutuşmasıyla birlikte yol kenarında dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yaşlı kadının kuru otları neden yaktığı bilinmezken ayırıcı kısmında bulunan ağaçlar da yangında zarar gördü. Elektrik direklerinin ve çevredeki ekili alanların yangından zarar görmemesi muhtemel bir faciayı önledi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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