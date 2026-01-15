Haberler

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 12 kişi tutuklandı

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı. Yaklaşık 3 ay süren takip sonrası eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Iğdır'da "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kent genelinde belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 161,22 gram metamfetamin, 210 gram skunk, 62,56 gram esrar ele geçirilirken, ayrıca 2 adet tüfek, 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca bulundu.

Türk Ceza Kanunu'nun 188 ve 191'inci maddeleri kapsamında gözaltına alınan toplam 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - IĞDIR

