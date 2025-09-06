Haberler

Iğdır'da Umuma Açık İş Yerlerine Denetim Yapıldı

Iğdır'da Umuma Açık İş Yerlerine Denetim Yapıldı
Güncelleme:
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, genel asayişin sağlanması için umuma açık 26 iş yerini denetledi; 415 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla umuma açık iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulama kapsamında şehir genelinde 26 iş yeri kontrol edilirken, 415 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, uygulamaların vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
