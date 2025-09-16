Haberler

Iğdır'da Türk ve Azerbaycan plakalı araçlar çarpıştı: 6 yaralı

Iğdır'da Türk ve Azerbaycan plakalı araçlar çarpıştı: 6 yaralı
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yol çalışmaları sırasında Türk ve Azerbaycan plakalı iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, yol çalışmaları nedeniyle trafiğin tek şeritten verildiği noktada Türk ve Azerbaycan plakalı iki araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tuzluca ilçesinin Çevre Yolu kavşağında gerçekleşti. Türk ve Azerbaycan plakalı iki aracın yüksek hızla çarpışması sonucu araçlardan biri şarampole savruldu. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tuzluca ve Iğdır devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yolun tek şeritten kullanılması nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşandı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
