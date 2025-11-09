Haberler

Iğdır'da Trafik Kazası: Maddi Hasar, Can Kaybı Yok

Güncelleme:
Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, kısa sürede trafiği yeniden açtı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde henüz sürücüleri öğrenilemeyen 76 AAH 349 plakalı otomobil ile 35 BYZ 187 plakalı otomobil, DSİ ile Karayollarının bulunduğu yol ayrımında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süreli olarak trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

