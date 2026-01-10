Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 23.20 sıralarında Iğdır Üniversitesi Suveren köyü yolu üzerinde, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. - IĞDIR