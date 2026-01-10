Haberler

Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı

Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı
Güncelleme:
Iğdır Üniversitesi Suveren köyü yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin tıra çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerinde itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 23.20 sıralarında Iğdır Üniversitesi Suveren köyü yolu üzerinde, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. - IĞDIR

500

