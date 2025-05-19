Iğdır'da Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Iğdır'da Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Transit aracın, bims yüklü tıra çarpması sonucu oluşan kazada sürücü hastaneye kaldırıldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, Pirli ve Menderes köyleri yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, Tuzluca ilçesinde, Pirli ve Menderes köyleri yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan transit araç önde seyir halinde olan bims yüklü tıra yandan çarptı. Şiddetli çarpışma sonucunda araç hurdaya dönerken araç sürücüsü ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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