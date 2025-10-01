Iğdır'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Iğdır'ın Halfeli beldesi yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Halfeli beldesi yolunda seyir halinde olan bir otomobil, ara yoldan çıkan motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savrulurken, motosiklette bulunan iki kişi ile otomobildeki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - IĞDIR