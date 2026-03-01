Haberler

Iğdır'da trafik ekiplerinden denetim
Iğdır'da Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde yapılan rutin trafik denetimleri sırasında, ekipler şehir içi güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Denetimlerde araçların trafik kurallarına uyup uymadığı kontrol edilirken, özellikle hız, emniyet kemeri, ehliyet ve araç ekipmanları üzerine yoğunlaşıldı. Denetimlerde abartı egzoz kullanan ve modifiye araçlar da dikkatle incelendi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, bazı araçlar gerektiğinde çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Trafik ekipleri, sürücülere güvenli sürüş konusunda da bilgilendirmelerde bulundu. - IĞDIR

