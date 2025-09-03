Iğdır'da Taksi Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

Iğdır'ın Aralık ilçesinden yolcu taşıdıktan sonra dönüşe geçen taksi şoförü, Hasanhan köyü yakınlarında yapımı devam eden yolda tek şeritli bölüme girdi. Hızını alamayan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada taksi şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR