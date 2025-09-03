Iğdır'da Taksi Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti
Iğdır'ın Aralık ilçesinde dönüş yapan taksi şoförü, yolculuk sonrası tek şeritli yolda kaza geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Iğdır'ın Aralık ilçesinden yolcu taşıdıktan sonra dönüşe geçen taksi şoförü, Hasanhan köyü yakınlarında yapımı devam eden yolda tek şeritli bölüme girdi. Hızını alamayan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada taksi şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa