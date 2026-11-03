Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Iğdır'da takip edilen araçtaki sürücü başından vuruldu, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da takip edilen araçtaki sürücü başından vuruldu, 1'i ağır 4 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Iğdır'da takip edilen araçtaki sürücü başından vuruldu, 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da çevre yolunda seyir halindeki bir araç, başka bir araç tarafından takip edilip silahla ateş açılması sonucu sürücüsü başından ağır yaralandı. Olayda 1'i ağır toplam 4 kişi yaralanırken yaralılar Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Iğdır'da çevre yolunda seyir halindeki araç sürücüsü takip edilen başka bir araçtan silahla ateş açılması sonucu başından vurularak ağır yaralandı. Olayda toplam 4 kişi yaralandı.

Söğütlü Mahallesi çevre yolunda meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre seyir halindeki bir araç, arkasından gelen başka bir araç tarafından takibe alındı. Bir süre devam eden takibin ardından arkadaki araçtan öndeki araca silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu öndeki aracın sürücüsü başından vurularak ağır yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç refüje çıktı. Meydana gelen olayda 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, silahlı saldırının daha önceden yaşanan bir husumetten mi yoksa trafikte yaşanan bir tartışmadan mı kaynaklandığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Takasbank Genel Müdürlüğü'ne Gökhan Elibol atandı

Fon soruşturmasının ardından Takasbank'ta kritik değişiklik
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran

Milyonlarca emekli için zam hesabı değişti! İşte yeni oran
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara büyük zam! İşte oran
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm

15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: İhanet...
6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Hayat karartan tokat kamerada

Hiç tanımadığı kadına yaklaşıp bunu yaptı! Savunması çıldırttı
Belediyeyi yasa boğan kaza! Ölüm bile ayıramadı

Belediyeyi yasa boğan kaza! Ölüm bile ayıramadı
Türk girişimci Gökçe Güven'e ABD'de karar! 25 ay hapis cezası denetimli serbestliğe çevrildi

7 milyon dolarlık davada karar! Hakimden 'ikinci şans' sözü
Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil

Eşine yapılan yorumlar Mehmet Günsür'e soruldu! Bakın ne dedi
Adana'da çocuklarının gözü önünde eski eşi tarafından vurulan Dilan Öztürk: Serbest kalırsa yarım kalan işini tamamlar

Silah tutukluk yaptı, ölümden döndü! 'Son duanı et' demişti