Iğdır'da Süt Kamyonu Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Iğdır'da Süt Kamyonu Kaza Yaptı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır merkeze bağlı Çalpala köyü yakınlarında gerçekleşen trafik kazasında süt toplama kamyoneti şarampole yuvarlandı ve sürücü yaralandı. Olay yerine acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Iğdır merkeze bağlı Çalpala köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Atakan Türkden'in kullandığı 76 DE 359 plakalı süt toplama kamyoneti, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kamyonetin bir bahçeye girdiği kazada sürücü Türkden yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçelileri üzecek karar

Menajerine talimat verdi: Bana kulüp bul
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ogan: YRP ve HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakında olması yanlıştı

"Bu partilerin Cumhur İttifakında olması yanlıştı"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.