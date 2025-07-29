Iğdır'da Sürmeli Camisi'nde Gece Gerilim: Sarhoş Saldırgan Yakalandı

Iğdır'da Sürmeli Camisi'nde Gece Gerilim: Sarhoş Saldırgan Yakalandı
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Iğdır'ın Topçular Mahallesi'ndeki Sürmeli Camisi'nde sarhoş bir şahıs bıçakla camiye saldırmaya çalıştı. Gençlerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Iğdır'ın Topçular Mahallesi'nde bulunan Sürmeli Camisi'nde gece saatlerinde gergin anlar yaşandı.

İddiaya göre, saat 01.30 sularında elinde içki şişesi bulunan ve sarhoş olduğu öne sürülen bir şahıs, bıçakla camiye saldırmaya çalıştı. Olay sırasında camide bulunan gençler duruma müdahale ederek saldırganı dışarı çıkarak saldırgana tepki gösterdi. Bunun üzerine sarhoş şahıs, elindeki bıçakla gençlere yönelerek saldırmaya başladı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, çevredeki vatandaşlar hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan şahsı etkisiz hale getirerek karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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