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Iğdır'da Çimento Tankerinin Lastikleri Alev Aldı

Iğdır'da Çimento Tankerinin Lastikleri Alev Aldı
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Iğdır'da seyir halindeki çimento tankerinin lastikleri alev aldı. Sürücü ve çevredeki vatandaşların yangın söndürme cihazlarıyla müdahalesi sonucu yangın, aracın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.

Iğdır'da çimento taşıyan tankerin lastikleri seyir halindeyken alev aldı, durumu fark eden sürücü ve çevredeki vatandaşlar yangına müdahale etti.

Olay, Iğdır Küllük köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Iğdır istikametine seyir halinde olan çimento taşıdığı öğrenilen tankerin lastik bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Lastiklerden alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek durdurdu. Yangının büyümesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Vatandaşlar, yanlarında bulunan yangın söndürme cihazlarıyla alevlere müdahale etti. Yapılan müdahale sonucu yangın, aracın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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