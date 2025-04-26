Iğdır'da Sahte ve Kaçak Alkol Operasyonu

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde 22 şişe sahte alkol ve 13 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde sahte-kaçak alkol satışına yönelik denetim yaptı. 2 iş yerinde yapılan denetimlerde 22 şişe sahte alkol ve 13 şişe kaçak alkol ele geçirildi. 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında 2 şahsa adli işlem yapıldı. - IĞDIR