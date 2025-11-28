Haberler

Iğdır'da Sahte Pasaportla Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Iğdır'da düzenlenen operasyonda, sahte pasaport ile göçmen kaçakçılığı yapmak isteyen bir şahıs ve 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yetkililer, şüphelinin yasadışı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti.

Iğdır'da sahte pasaport ile göçmen kaçakçılığı yapmak isteyen şahıs ile 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenledikleri operasyonda, hakkında örgütlü kaçakçılık faaliyetlerini yönettiği değerlendirilen İ.A. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Kırsal bölgede yapılan araştırmalarda, şüphelinin düzensiz göçmenlere sahte pasaport temin ederek Kars'a göndermeye çalıştığı tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda İ.A.'nın üzerinde 10 adet sahte yabancı pasaport ele geçirildi. Öte yandan, şüphelinin Kars'a sevk etmeye çalıştığı 9 düzensiz göçmen kırsal alanda yakalandı. Yakalanan göçmenler, sınır dışı işlemlerinin başlatılması için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - IĞDIR

