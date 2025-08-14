Iğdır'da Polis Aracıyla Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı

Iğdır'da Polis Aracıyla Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı
Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında motosikletin polis aracı ile çarpışması sonucu iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri devam ediyor.

Iğdır'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin polis aracı ile çarpışması sonucu iki kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.30 sıralarında Taner Sayan ile Sadık Kızılkaya adlı şahısların bulunduğu motosiklet seyir halindeki polis aracı ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle polis aracının ön camı kırıldı. Kazada ağır yaralanan Sayan ve Kızılkaya, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
