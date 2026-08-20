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Iğdır'da Ot Balyalı Kamyonet Devrildi: Can Kaybı Yok

Iğdır'da Ot Balyalı Kamyonet Devrildi: Can Kaybı Yok
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Iğdır’da ot balyaları taşıyan kamyonetin devrildiği kaza maddi hasarla atlatıldı.

Iğdır'da ot balyaları taşıyan kamyonetin devrildiği kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Tuzluca ilçesine bağlı Başsinek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Başsinek köyünde ot balyaları taşıyan kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada can kaybı veya yaralanma olmazken, kamyonette maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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