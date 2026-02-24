Iğdır'da feci kaza: Genç sürücü motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Iğdır-Tuzluca karayolunda meydana gelen trafik kazasında, önündeki motosiklete çarpmamak için manevra yapan genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Iğdır-Tuzluca karayolu Yaycı Köyü kavşağında meydana geldi. Iğdır'dan Tuzluca istikametine seyir halinde olan Berkan Kesemen idaresindeki motosiklet, Yaycı Köyü girişine geldiği sırada kontrolden çıktı. İddiaya göre, Kesemen'in önünde seyreden başka bir motosiklet sürücüsünün aniden şerit değiştirmesi üzerine genç sürücü panikle fren yaptı. Ani fren sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden Kesemen, yol kenarında bulunan trafik tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berkan Kesemen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı