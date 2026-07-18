Iğdır-Doğubeyazıt yolunda motosiklet bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Iğdır'dan Doğubeyazıt istikametine seyir halindeki motosikletin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, motosikletle yola çıkan Erhan G. ile Yunus G., Iğdır-Doğubeyazıt yolunda seyir halindeyken virajı alamayarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Motosikletten savrulan iki arkadaş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Erhan G., Iğdır Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınırken, durumu daha ağır olan Yunus G. ise ileri tetkik ve tedavi amacıyla Erzurum'a sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı