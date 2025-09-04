Iğdır'da Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Iğdır'ın Melekli beldesi yolunda meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Karakoyunlu ilçesi istikametinde ilerleyen Yusuf Ertekin'in, virajda motosikletinin kontrolünü kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Ertekin'in kullandığı motosiklet, yol kenarındaki çukura düşerek devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalelere rağmen Ertekin kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Feci kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3 motosikletin arka arkaya seyrettiği, Yusuf Ertekin'in motosikletinin virajda kontrolünü kaybederek devrildiği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR