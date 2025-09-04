Haberler

Iğdır'da Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Iğdır'da Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'ın Melekli beldesinde meydana gelen motosiklet kazasında Yusuf Ertekin isimli sürücü yaşamını yitirdi. Kaza, virajda motosikletin kontrolünü kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır'ın Melekli beldesi yolunda meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Karakoyunlu ilçesi istikametinde ilerleyen Yusuf Ertekin'in, virajda motosikletinin kontrolünü kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Ertekin'in kullandığı motosiklet, yol kenarındaki çukura düşerek devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalelere rağmen Ertekin kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Feci kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3 motosikletin arka arkaya seyrettiği, Yusuf Ertekin'in motosikletinin virajda kontrolünü kaybederek devrildiği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'de bu işi yapan tek kadın! 'Yapamazsın' dediler ama o başardı

Türkiye'de bu işi yapan tek kadın! "Yapamazsın" dediler ama o başardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Candan'ın babası Hakan Candan canlı yayında gözyaşlarını gizleyemedi

Acılı baba canlı yayında konuştu: Onları tanıyamaz hale geldim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.