Iğdır'da Mahalle Bekçisi Tarla'da Yaşamına Son Verdi
Iğdır merkez Hakveyis köyünde bir tarlada bulunan mahalle bekçisi Y.A, beylik silahıyla vurulmuş halde bulundu. Edinilen bilgilere göre Y.A'nın yasadışı bahis oyunları nedeniyle borçlandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Iğdır'da mahalle bekçisi tarlada yaşamına son verdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Iğdır merkez Hakveyis köyünde bir tarlada yaşandı. Mezarlık çevresinden gelen silah sesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde mahalle bekçisi olarak görev yapan bekçi Y.A'yı beylik silahıyla vurulmuş halde buldu. Yapılan incelemede Y.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, Y.A'nın bir süredir yasadışı bahis sitelerinde oyun oynadığı ve bu nedenle yüklü miktarda borçlandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel