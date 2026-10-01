Iğdır'da korkuluklara sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı, sağlık ekibine teslim etti

Iğdır'da korkuluklara sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı, sağlık ekibine teslim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da dün akşam merdiven korkulukları arasında sıkışan vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sıkışan vatandaşı çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Iğdır'da merdiven korkulukları arasında sıkışan vatandaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Iğdır'da dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, merdiven korkulukları arasında sıkışan vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, merdiven korkulukları arasında sıkışan vatandaşı yürüttükleri çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı.
Kurtarılan vatandaş, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı