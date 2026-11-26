Iğdır'da komşu iki aile arasında çıkan tartışma, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Topçular Mahallesi Topçular Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında tartışma yaşandığı öğrenilen, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı. Olayda 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılıd.

Öte yandan, yaralıların yakınlarının hastane önünde toplanması üzerine polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı