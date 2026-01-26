Haberler

Iğdır'da aranan cinayet hükümlüsü sınır kapısında yakalandı

Kasten adam öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ., Dilucu Sınır Kapısı'nda yakalandı ve tutuklandı.

Iğdır'da hakkında "kasten adam öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, sınır kapısında yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Hatay nüfusuna kayıtlı M.İ. (45), Nahçıvan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada Dilucu Sınır Kapısı'nda tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
