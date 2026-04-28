Iğdır'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: Otlar aracın üzerine döküldü

Iğdır'ın Yukarı Çarıkçı köyü yakınlarında kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada, otlar aracın üzerine döküldükten sonra yola savruldu, trafik kısa süreli durdu.

Kaza, Iğdır merkeze bağlı Yukarı Çarıkçı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balya otu yüklü kamyonet ana yola çıkmaya çalışırken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sol şeride geçti. Bu sırada seyir halinde olan otomobili sıkıştırdı. Otomobil sürücüsü kazadan kurtulmak isterken kamyonet araca çarptı. Kazada otlar aracın üzerine ve yola savruldu. Kaza sonrası bölgede trafik bir süre durma noktasına geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Yola savrulan otların temizlenmesi ve araçların kaldırılmasının ardından trafik kısa sürede yeniden normale döndü. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı