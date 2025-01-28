Iğdır'da Kadınlara Yönelik KADES Bilgilendirmesi Yapıldı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince şehrin farklı noktalarında kadınlara yönelik KADES bilgilendirilmesi yapıldı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında önemli bir farkındalık çalışması başlattı. Ekipler, kadınlara yönelik şiddet olaylarına karşı duyarlılığı artırmak amacıyla KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında bilgilendirme faaliyetleri düzenledi. Kadınlara, KADES uygulamasının nasıl kullanıldığı, şiddet mağduru olmaları durumunda nasıl başvurabilecekleri ve en hızlı şekilde yardım alabilecekleri konusunda detaylı bilgiler verildi. Bilgilendirme çalışmalarının, kadınların güvenliğini artırmaya ve şiddetle mücadelede etkin bir rol oynamaya yönelik olduğu vurgulandı. - IĞDIR