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Iğdır'da Kadınlara Yönelik KADES Bilgilendirmesi Yapıldı

Iğdır'da Kadınlara Yönelik KADES Bilgilendirmesi Yapıldı
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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında KADES uygulaması hakkında kadınları bilgilendirdi. Ekipler, kadınların güvenliğini artırmayı ve şiddetle mücadelede etkin bir rol oynamayı hedefliyor.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince şehrin farklı noktalarında kadınlara yönelik KADES bilgilendirilmesi yapıldı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında önemli bir farkındalık çalışması başlattı. Ekipler, kadınlara yönelik şiddet olaylarına karşı duyarlılığı artırmak amacıyla KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında bilgilendirme faaliyetleri düzenledi. Kadınlara, KADES uygulamasının nasıl kullanıldığı, şiddet mağduru olmaları durumunda nasıl başvurabilecekleri ve en hızlı şekilde yardım alabilecekleri konusunda detaylı bilgiler verildi. Bilgilendirme çalışmalarının, kadınların güvenliğini artırmaya ve şiddetle mücadelede etkin bir rol oynamaya yönelik olduğu vurgulandı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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