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Iğdır'da Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) Kullanımı Artıyor

Iğdır'da Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) Kullanımı Artıyor
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Iğdır Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılında kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında KADES uygulamasının kullanımını artırmak için bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Uygulamayı telefonuna indiren kadın sayısı 2 bin 670'e, uygulamayı kullananların sayısı ise 6 bin 614'e ulaştı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü 2024 yılında kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( Kades ) uygulamasının ulaştığı kadın sayısı ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü 2024 Yılında kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde, kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( Kades ) uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından 2024 yılı içerisinde; KADES uygulaması konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 4 bin 538 kişiye ulaşılarak 2 bin 670 kişinin KADES uygulamasını telefonuna indirmesi ve uygulamayı kullanan kişi sayısının 6 bin 614 kişiye yükselmesi sağlandı.

Kadına şiddetin önüne geçebilmek amacıyla geliştirilen akıllı telefon uygulaması Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) üzerinden 2024 yılı içerisinde; 712 ihbar yapıldığını paylaşan İl Emniyet Müdürlüğü, ihbarların tamamına en kısa süre içerisinde müdahale edildiğini ve şiddete maruz kalmış veya kalabilme ihtimali olan kadınların güvenliğini sağlamak amacıyla toplam 945 kişiye yönelik önleyici tedbir kapsamında uzaklaştırma kararı verildiğini, 110 kişiye ise koruyucu tedbir kararı uygulandığını aktardı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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