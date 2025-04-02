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Iğdır'da Kaçak Ürün Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Iğdır'da Kaçak Ürün Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
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Iğdır Emniyet Müdürlüğü, mart ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda kaçak ürünler ele geçirerek 15 kişiye adli işlem uyguladı. Ele geçirilen malzemeler arasında cep telefonları, sigara, akaryakıt ve içki bulunuyor.

Iğdır'da mart ayında gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mart ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet kapsamında toplam 14 olay tespit edildi ve 15 şahsa adli işlem yapıldı. Operasyonlar kapsamında 19 adet kaçak cep telefonu, bin 331 paket sigara, 517 litre akaryakıt, 31 şişe içki, 3 bin 400 adet boş makaron, 51,6 kilogram nargile tütünü ve 168 adet muhtelif emtia ele geçirildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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