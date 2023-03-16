Iğdır'da iş adamına uygunsuz görüntülerle şantaja suçüstü

Iğdır'da bir iş adamının müstehcen görüntülerini gizlice kaydedip, sosyal medyada paylaşacağını söyleyen ve 10 bin dolar isteyerek şantajda bulunan şahıslar suçüstü yakalandı.

Iğdır'da bir iş adamının müstehcen görüntülerini gizlice kaydedip, sosyal medyada paylaşacağını söyleyen ve 10 bin dolar isteyerek şantajda bulunan şahıslar suçüstü yakalandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),ekipleri Karakoyunlu İlçesinde faaliyet gösteren fabrika sahibi iş adamının kendisine uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin H.T. olduğu belirlenip, teknik ve fiziki takibe alındı. H.T. tekrardan iş adamından 5 bin dolar isteyerek görüntüleri sileceğini belirtti. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı (JASAT) dedektifleri ve Karakoyunlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde H.T.'nin iş adamından parayı getirmesini istediği Merkez Emek Mahallesindeki boş bir arazide sivil elbiseler ile beklemeye başladı. Para alış verişi esnasında H.T. ve yanındaki 3 şantajcı şahıs, buluşma noktasında hazır bulunan sivil giyimli jandarma personeli tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 4 adet cep telefonu ve 1 USB flaş hafıza ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - IĞDIR