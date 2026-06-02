Iğdır'da inşaatın 4. katına çıkan şahsı polis ekipleri ikna etti

Iğdır'da bir inşaatın 4. katına çıkan şahıs, polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmaları sonucu eyleminden vazgeçti.

Olay, Pir Sultan Abdal Mahallesi Melekli Yolu Caddesi üzerinde bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, inşaatın 4. katına çıkarak bilinmeyen bir nedenle intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhtemel bir düşme ihtimaline karşı itfaiye ekipleri tarafından binanın önüne hava yastığı açıldı. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmaları sonucu şahıs intihar girişiminden vazgeçirildi. Şahıs, olay yerindeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı