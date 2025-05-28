Iğdır'da İki Yengeyi Vurarak Kaçan Şahıs Yakalandı

Iğdır'da İki Yengeyi Vurarak Kaçan Şahıs Yakalandı
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Iğdır'ın Aralık ilçesinde, iki yengesini silahla öldüren 73 yaşındaki M.Ç. jandarma tarafından kaçmaya çalışırken yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Iğdır'da iki yengesini silahla öldürerek kaçan şahıs, jandarma ekipleri tarafından saklandığı arazide yakalandı.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşayan M.Ç. (73), henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşlerinin eşleri Elmas Çakmakçı (52) ve Hatun Çakmakçı'yı (60) evlerinde silahla vurdu. Olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) çalışması sonucu, M.Ç'nin Türkiye-Ermenistan sınırındaki Yüzbaşılar köyü kırsalında olduğu belirlendi. Katil zanlısının izini süren jandarma ekibi, kırsalda saklanan M.Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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