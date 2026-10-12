Haberler

Iğdır'da iki otomobilin karıştığı kazada 2 sürücü hafif yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da iki otomobilin karıştığı kazada 2 sürücü hafif yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'ın Hakveyis Mahallesi'nde, Millet Bahçesi yakınlarında iki otomobilin karıştığı kazada 2 sürücü hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı; kazanın araçlardan birinin diğerini sıkıştırması sonucu yaşandığı öne sürüldü, kesin neden belirlenemedi.

Iğdır'da Hakveyis Mahallesi'nde, Millet Bahçesi yakınlarında iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 sürücü hafif yaralandı.

Iğdır'ın Hakveyis Mahallesi'nde, Millet Bahçesi yakınlarında iki otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 10 AUV 976 ve 06 FUV 75 plakalı araçlarda maddi hasar oluşurken, 2 sürücü hafif yaralandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki araç arasında meydana gelen kazanın, araçlardan birinin diğerini sıkıştırması sonucu yaşandığı öne sürüldü. Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücülere olay yerinde ilk müdahale yapılırken, sürücüler kontrol ve tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekipleri, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Arda'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı

Umreciler uçuşa hazırlanırken ortalık savaş alanına döndü
KYK burs ve kredi başvuruları başladı! Son gün 16 Ekim

KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İzleyenleri ikiye bölen görüntü

Tartışma yaratan görüntü
Video çekerken füze saldırısına uğradı

Video çekerken füze saldırısına uğradı
Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu

Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe

Türk futbolunun en pahalı maçında beklenen oldu!
Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu

Ankara'da bir dönemin sonu!