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Iğdır'da iddiaya göre 7 kişilik grup bir kişiyi muşta ve kesici aletle yaraladı

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Iğdır'da iddiaya göre 7 kişilik grup bir kişiyi muşta ve kesici aletle yaraladı
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Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir ayakkabı mağazasında çıkan kavgada, 7 kişilik grubun saldırısına uğradığı iddia edilen 1 kişi muşta ve kesici aletlerle yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da ayakkabı mağazasında çıkan kavgada 7 kişilik grubun saldırısına uğradığı belirtilen 1 kişi, muşta ve kesici aletlerle yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir ayakkabı mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mağazaya gelen gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, 7 kişilik grubun bir kişiye saldırdığı iddia edildi. Mağaza dışına çıkarılan kişi, muşta ve kesici aletlerle yaralandı. Kavga, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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