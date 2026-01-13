Haberler

Iğdır'da 8 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Iğdır'da 8 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da, hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan Y.Ç. isimli şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Iğdır'da hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve 1219 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından aranan Y.Ç. isimli şahsın kent merkezinde bulunduğu tespit edildi. Ekiplerce yapılan geniş çaplı arama ve yakalama çalışmaları sonucunda Y.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Hakan'dan kötü haber
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Tarihte böylesi görülmedi! Gemiye çıkan polis gözlerine inanamadı
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Hakan'dan kötü haber
Savcının vurduğu hakimi, hükümlü çaycı kurtardı

Adliyede anbean yaşananlar! Savcının vurduğu kadın hakimi o kurtarmış
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor